Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,60
Економія при броні: -76,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -75,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -75,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -75,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,60
Економія при броні: -76,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -60,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
605,40
Економія при броні: -78,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
24.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
48.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -93,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 7
102.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -78,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
120,50
Економія при броні: -18,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -74,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, перех. Вавілова / Хмельницького Богдана, 9/26
128.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -74,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -74,60 грн