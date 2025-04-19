Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -92,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -92,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -92,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -92,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
7.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
584,40
Економія при броні: -72,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -76,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,80
Економія при броні: -93,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
9.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
585,90
Економія при броні: -74,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 23-Д
9.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -90,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -92,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
585,70
Економія при броні: -74,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
13.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -76,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -90,90 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн