Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -94,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
241,60
Економія при броні: -38,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,10
Економія при броні: -94,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,10
Економія при броні: -94,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,50
Економія при броні: -96,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
241,24
Економія при броні: -37,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,00
Економія при броні: -95,50 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
605,60
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Б
67.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 71
73.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,20
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
83.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,00
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Катюжанка, вул. Київська, 60
110.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
360,60
Економія при броні: -0,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -49,50 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
664,89
Економія при броні: -3,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
115.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
493,00
Економія при броні: -23,00 грн