Монтел таблетки (Montel tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,38
Економія при броні: -35,98 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,16
Економія при броні: -78,16 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,79
Економія при броні: -79,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
386,01
Економія при броні: -37,41 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Економія при броні: -70,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,40
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,79
Економія при броні: -13,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,80
Економія при броні: -19,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
389,65
Економія при броні: -40,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
381,33
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
410,73
Економія при броні: -78,25 грн