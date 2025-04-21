Монтел таблетки (Montel tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
416,71
Економія при броні: -86,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,00
Економія при броні: -32,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
415,88
Економія при броні: -67,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,20
Економія при броні: -32,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,30
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,30
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
395,28
Економія при броні: -65,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,82
Економія при броні: -79,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Економія при броні: -14,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
284,85
Економія при броні: -10,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,32
Економія при броні: -66,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
396,26
Економія при броні: -64,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,90
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
413,54
Економія при броні: -58,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
420,87
Економія при броні: -65,96 грн