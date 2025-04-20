Монтел таблетки (Montel tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,95
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
382,89
Економія при броні: -55,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
372,00
Економія при броні: -37,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
416,71
Економія при броні: -67,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
384,53
Економія при броні: -56,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
379,05
Економія при броні: -66,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,62
Економія при броні: -86,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
285,08
Економія при броні: -17,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
398,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
422,73
Економія при броні: -89,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
273,90
Економія при броні: -6,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
422,25
Економія при броні: -89,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
389,32
Економія при броні: -89,45 грн