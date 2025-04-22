Монтел таблетки (Montel tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
370,30
Економія при броні: -6,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
365,56
Економія при броні: -10,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
365,20
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
365,20
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
420,51
Економія при броні: -81,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,90
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
421,74
Економія при броні: -60,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,38
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
415,76
Економія при броні: -50,92 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
380,10
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
409,03
Економія при броні: -44,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
401,77
Економія при броні: -68,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Монтел таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,75
Економія при броні: -1,05 грн