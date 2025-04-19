Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
195,12
Економія при броні: -21,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
281,80
Економія при броні: -70,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
289,43
Економія при броні: -34,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
303,10
Економія при броні: -20,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
295,98
Економія при броні: -40,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
293,77
Економія при броні: -38,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
283,88
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
297,14
Економія при броні: -14,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
212,87
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
216,32
Економія при броні: -9,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
296,33
Економія при броні: -14,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
284,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
297,12
Економія при броні: -14,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
287,80
Економія при броні: -33,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Парацетамол С.А.Л.Ф. розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл №1
АМІЛА ХЕЛС КЕА
298,22
Економія при броні: -43,99 грн