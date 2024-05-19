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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей з олією лимона 50 мл тм Магнолія - Львів (848895) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (7)
61,76
Економія: -4,72 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5)
61,52
Економія: -4,48 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (22)
61,40
Економія: -4,36 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (4)
62,74
Економія: -5,70 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (13)
60,75
Економія: -3,71 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (12)
62,20
Економія: -5,16 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (11)
62,38
Економія: -5,34 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (6)
62,78
Економія: -5,74 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (5)
61,20
Економія: -4,16 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (13)
62,83
Економія: -5,79 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (11)
61,73
Економія: -4,69 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (9)
62,41
Економія: -5,37 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (8)
62,40
Економія: -5,36 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (13)
61,60
Економія: -4,56 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (7)
60,57
Економія: -3,53 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (3)
62,76
Економія: -5,72 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (10)
61,33
Економія: -4,29 грн
57,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (9)
60,73
Економія: -3,69 грн
57,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (10)
60,77
Економія: -3,73 грн
57,04 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (18)
62,06
Економія: -5,02 грн
57,04 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом