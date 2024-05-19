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Антисептик для рук ULTRA SEPT спрей з олією лимона 100 мл тм Магнолія - Харків (848894) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
69,60
Економія: -4,42 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
70,34
Економія: -5,16 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
70,25
Економія: -5,07 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
69,28
Економія: -4,10 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
70,43
Економія: -5,25 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (4)
69,25
Економія: -4,07 грн
65,18 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
71,71
Економія: -6,53 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (4)
70,15
Економія: -4,97 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (8)
70,14
Економія: -4,96 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (4)
70,61
Економія: -5,43 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
70,39
Економія: -5,21 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (4)
70,34
Економія: -5,16 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (3)
71,51
Економія: -6,33 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
70,71
Економія: -5,53 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (4)
71,12
Економія: -5,94 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (2)
69,24
Економія: -4,06 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (5)
71,72
Економія: -6,54 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (3)
69,91
Економія: -4,73 грн
65,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (12)
70,43
Економія: -5,25 грн
65,18 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
71,73
Економія: -6,55 грн
65,18 грн