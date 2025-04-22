Вітамін E 50 (Vitamin E 50)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
33.5 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
ВІТАМІН E 50 КЛАСИЧНИЙ ОЛІЙНИЙ розчин олійний оральний 5 % флакон 20 мл №1
Беркана Плюс