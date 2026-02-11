Запоріжжя
Крем-бальзам Швидка допомога (Cream-balm Ambulance)

Запоріжжя
(адресу не вказано)
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
259.8 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Леськи, вул. Шевченка Тараса, 37
271.1 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
278.5 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
287.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
287.8 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
288.8 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
289.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
289.9 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
305.1 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 43
305.2 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
305.4 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
331.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
334.9 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Шевченка, 11
342.4 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Христинівка, вул. Українська, 30
397.1 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичев, вул. Героїв Крут, 1
578.4 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 49
588.8 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Деражня, вул. Подільська, 1
589.4 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героя України Васильєва Дмитра, 3
618.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
619.0 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
