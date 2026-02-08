Вінниця
Крем-бальзам Швидка допомога (Cream-balm Ambulance)
Крем-бальзам Швидка допомога (Cream-balm Ambulance)
Вінниця
(адресу не вказано)
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Летичев, вул. Героїв Крут, 1
63.6 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Деражня, вул. Миру, 49
75.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
76.0 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героя України Васильєва Дмитра, 3
104.1 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Вінницьке, 2/2-А
106.5 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героя України Крамара Дмитра, 11/3
107.1 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
107.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
107.4 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
107.5 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
107.6 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
108.5 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
108.6 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
108.6 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
108.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 93/1
109.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
109.3 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
109.6 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
109.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 57
109.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
109.7 км
Крем-бальзам "Швидка допомога" 30 мл №1
ІЛАН ФАРМ
150,00
грн
Забронювати
