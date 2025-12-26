Київ
Крем для рук Добрий дотик (Hand cream Dobry dotik)

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Вінниця
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Янгеля Академіка, 54
1.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 27
1.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 26
1.8 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
1.8 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
3.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
5.0 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 77
5.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
6.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 20/73
6.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 7
24.6 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Володимира Великого, 1
35.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, перех. Хмельницького Богдана / Одеська, 4/1
35.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Магістральна, 8-А
36.0 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Франка Івана, 72
36.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 14-Ж
52.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
53.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичев, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
55,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
55,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
55,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
68.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
