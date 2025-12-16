Київ
Крем для рук Добрий дотик (Hand cream Dobry dotik)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Миколаїв
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
6.6 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
9.0 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
9.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Захисників України, 7
93.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
107.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
107.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
108.0 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
108.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
108.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
109.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
109.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
110.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
