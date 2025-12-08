Київ
Крем для рук Добрий дотик (Hand cream Dobry dotik)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Дніпро
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
0.6 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
1.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
1.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
2.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
3.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
3.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
4.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
4.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
4.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
4.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
4.8 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
4.8 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
4.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
5.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
5.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
