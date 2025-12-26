Київ
Крем для рук Добрий дотик (Hand cream Dobry dotik)

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 10
3.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 10
3.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 7-А
3.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33
65.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
66.3 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
67.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Будьте здорові
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Вокзальна, 1-А
67.7 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 53
85.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
104.6 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 16
115.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Героїв Майдану, 1
115.2 км
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 2-Г
115.4 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 43-А
116.0 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 1
116.1 км
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Симоненка Василя, 3-Б
116.5 км
Крем для рук "Добрий дотик" живильний 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" зволожуючий 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
Крем для рук "Добрий дотик" Комплексний догляд 75 мл №1
ІЛАН ФАРМ
50,00 грн
