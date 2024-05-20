БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДОБРИЙ ДОТИК" 4.6 г інтенсивний захист - Запоріжжя (849668) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
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Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
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Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
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Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
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Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 9-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28