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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДОБРИЙ ДОТИК" 4.6 г класичний - Запоріжжя (849666) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 18-А
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всього: упаковка (8)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
Всього: упаковка (9)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 23
Всього: упаковка (5)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (6)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (7)
52,80 грн