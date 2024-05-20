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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ДОБРИЙ ДОТИК" 4.6 г фітоформула - Львів (849665) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (22)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (11)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (8)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (12)
52,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (5)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (8)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (5)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (3)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (6)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Володимира Великого, 58
Всього: упаковка (2)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (10)
52,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (17)
52,80 грн