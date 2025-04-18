Київ
Глюкометр Файнтест ауто-кодінг преміум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Глюкометр Файнтест ауто-кодінг преміум (Glucometer Finetest auto-coding premium)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 3 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
ОСАНГ Хелскер
870,00
Економія при броні: -201,46 грн
668,54 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
8.4 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
ОСАНГ Хелскер
870,00
Економія при броні: -201,50 грн
668,50 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ IGM-0017B FINETEST AUTO-CODING PREMIUM №1
ОСАНГ Хелскер
623,00
Економія при броні: -12,46 грн
610,54 грн
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