Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
171,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,52
Економія при броні: -14,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,76
Економія при броні: -42,45 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
276,50
Економія при броні: -12,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
230,34
Економія при броні: -7,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
241,10
Економія при броні: -18,22 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
169,25
Економія при броні: -31,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,06
Економія при броні: -41,18 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,42
Економія при броні: -14,52 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,11
Економія при броні: -28,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,31
Економія при броні: -64,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,89
Економія при броні: -82,78 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
153,00
Економія при броні: -26,00 грн