Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
312,39
Економія при броні: -19,48 грн
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
210,45
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
243,82
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
220,65
Економія при броні: -22,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
307,45
Економія при броні: -14,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
304,62
Економія при броні: -11,77 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
222,18
Економія при броні: -33,56 грн