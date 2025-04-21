Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,38
Економія при броні: -26,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
260,36
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,42
Економія при броні: -48,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,71
Економія при броні: -90,88 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
193,50
Економія при броні: -27,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
205,21
Економія при броні: -38,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
256,42
Економія при броні: -86,47 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
261,29
Економія при броні: -86,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
260,14
Економія при броні: -85,31 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
253,53
Економія при броні: -86,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,98
Економія при броні: -86,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
300,67
Економія при броні: -100,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
273,75
Економія при броні: -15,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
235,26
Економія при броні: -13,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"