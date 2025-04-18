Київ (адресу не вказано)
Доступно в 316 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
251,31
Економія при броні: -51,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
242,23
Економія при броні: -22,95 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
166,24
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
254,49
Економія при броні: -47,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
254,31
Економія при броні: -8,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
240,39
Економія при броні: -33,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
232,20
Економія при броні: -34,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"