Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
254,96
Економія при броні: -85,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,30
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
253,65
Економія при броні: -10,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
267,94
Економія при броні: -75,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
267,64
Економія при броні: -74,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,53
Економія при броні: -72,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
267,97
Економія при броні: -75,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
151,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,08
Економія при броні: -84,25 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
151,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
253,13
Економія при броні: -14,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
241,83
Економія при броні: -72,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,95
Економія при броні: -89,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
249,29
Економія при броні: -10,48 грн