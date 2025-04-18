Харків (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,86
Економія при броні: -61,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
262,35
Економія при броні: -72,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,12
Економія при броні: -49,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
265,83
Економія при броні: -18,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
247,76
Економія при броні: -48,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
230,66
Економія при броні: -12,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
255,61
Економія при броні: -19,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,19
Економія при броні: -77,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,29
Економія при броні: -8,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
250,94
Економія при броні: -62,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
268,52
Економія при броні: -80,50 грн