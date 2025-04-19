Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
216,76
Економія при броні: -12,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
268,07
Економія при броні: -47,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,05
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,25
Економія при броні: -71,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
211,31
Економія при броні: -39,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
246,75
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
262,82
Економія при броні: -87,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
239,90
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
263,52
Економія при броні: -39,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
264,70
Економія при броні: -89,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
266,92
Економія при броні: -74,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
259,06
Економія при броні: -84,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
211,90
Економія при броні: -19,19 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
260,96
Економія при броні: -86,13 грн