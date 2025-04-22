Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
170,43
Економія при броні: -5,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
312,41
Економія при броні: -19,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
237,27
Економія при броні: -48,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
252,96
Економія при броні: -64,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,68
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
253,77
Економія при броні: -15,27 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
248,18
Економія при броні: -24,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
245,62
Економія при броні: -18,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
267,24
Економія при броні: -43,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Димексид розчин 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Димексид розчин 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"