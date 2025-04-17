Київ (адресу не вказано)
Доступно в 555 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
558,70
Економія при броні: -35,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
527,62
Економія при броні: -32,21 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
559,40
Економія при броні: -30,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
558,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
596,51
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
572,28
Економія при броні: -26,12 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
558,76
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гіномакс супозиторії вагінальні 100 мг + 150 мг стрип №7
Зентіва
593,47
Економія при броні: -27,31 грн