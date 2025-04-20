Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
210,04
Економія при броні: -39,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
222,20
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
199,29
Економія при броні: -10,05 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
199,89
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
208,37
Економія при броні: -50,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
195,43
Економія при броні: -24,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
216,69
Економія при броні: -13,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
192,45
Економія при броні: -21,13 грн