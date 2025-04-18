Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 176 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
203,70
Економія при броні: -20,99 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
197,49
Економія при броні: -18,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
196,03
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
203,16
Економія при броні: -23,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
195,44
Економія при броні: -44,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
203,91
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн