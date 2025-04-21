Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
211,91
Економія при броні: -8,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
216,83
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
212,29
Економія при броні: -9,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
201,87
Економія при броні: -40,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
200,59
Економія при броні: -13,99 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
213,64
Економія при броні: -10,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
198,87
Економія при броні: -25,79 грн