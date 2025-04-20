Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,51
Економія при броні: -20,98 грн
Пульс
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
198,81
Економія при броні: -39,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,30
Економія при броні: -38,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
222,20
Економія при броні: -43,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм