Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
212,49
Економія при броні: -58,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
194,67
Економія при броні: -24,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
201,16
Економія при броні: -30,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,50
Економія при броні: -39,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
208,41
Економія при броні: -44,07 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
201,78
Економія при броні: -36,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн