Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
195,71
Економія при броні: -32,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
211,76
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
202,47
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
203,43
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
205,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм