Седавіт® розчин оральний (Sedavit oral solution)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
197,01
Економія при броні: -16,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
200,53
Економія при броні: -20,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
200,43
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
222,20
Економія при броні: -42,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
201,85
Економія при броні: -26,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
227,57
Економія при броні: -12,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
199,07
Економія при броні: -23,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
198,79
Економія при броні: -20,21 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
208,23
Економія при броні: -39,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
217,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
197,98
Економія при броні: -19,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
197,90
Економія при броні: -11,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Седавіт® розчин оральний флакон скляний 100 мл №1
Галичфарм
216,05
Економія при броні: -57,89 грн