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Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
74,00
Економія при броні:
-2,22 грн
71,78
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
74,00
Економія при броні:
-2,22 грн
71,78
грн
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Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
108,00
Економія при броні:
-3,24 грн
104,76
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
103,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 47-А
100.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
66,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Сльоти Івана, 60-А
114.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
96,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
116.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
96,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1
120.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
127,93
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
121.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
121,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
124.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
130,95
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Романківці, вул. Республіканська, 25
125.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
84,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
131.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
96,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
132.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
96,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 20
138.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
96,51
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайворон, вул. Стуса Василя, 28
141.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
66,30
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
104,50
Економія при броні:
-3,13 грн
101,37
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мукша Китайгородська, вул. Виговського Івана, 30
151.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
70,80
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
152.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
70,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
153.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
118,06
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
167.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні:
-2,49 грн
80,42
грн
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