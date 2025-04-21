Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
85.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
93.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
107.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Братське, вул. Вороніна, 39
107.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
108.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 10/1
113.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
124.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Овідіополь, вул. Вертелецького, 20-Б
140.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
142.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -8,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
150.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 66
151.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільшанка, вул. Миру, 36
166.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
166.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
179.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн