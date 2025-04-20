Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
5.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
15.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Пульс
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Городок, вул. Коцюбинського, 18
27.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
27.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Пульс
Буськ, вул. Львівська, 77
43.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мостиська, вул. Грушевського Михайла, 2
62.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
64.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 32-Г
92.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -9,86 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Січових Стрільців, 4-А
134.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ільниця, вул. Центральна, 30/3
179.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
181.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
181.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія