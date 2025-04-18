Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
80,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,89
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, просп. Свободи, 26-В
9.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -6,86 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Милославська, 43
10.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
10.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
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Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
20.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
20.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,45
Економія при броні: -2,47 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
33.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
47.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 20
59.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Михайлівська, 50/1
67.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
68.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 78
77.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корнин, вул. Соборна, 27
80.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія