Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -8,86 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
69.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
78.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
81.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
84.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Олександрія, просп. Соборний, 93
86.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
90.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
105.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Е
105.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
113.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
113.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
116.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,44
Економія при броні: -8,44 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -8,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
117.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія