Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
8.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
11.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Люботин, пл. Соборна, 1-В
23.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
51.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
106.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
88,58
Економія при броні: -5,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Миру, 2-Б
106.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
116.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
122.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Лозова, м-н 2-й, 10
123.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
84,98
Економія при броні: -3,16 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
125,40
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Дмітрієва Миколи, 6-Д
130.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
193.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
193.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,44
Економія при броні: -5,44 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн