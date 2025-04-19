Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
4.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 8-А
7.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
8.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
8.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
10.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
26.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
26.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
27.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,44
Економія при броні: -8,44 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
33.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,44
Економія при броні: -8,44 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
67.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -7,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
69.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,44
Економія при броні: -8,44 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
72.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -8,86 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -5,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -4,00 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
120,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 21-А
78.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,86
Економія при броні: -5,86 грн
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
121,27
Економія при броні: -16,27 грн