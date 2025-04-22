Левофлоксацин (Levofloxacinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126
66.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
83.5 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
75,00
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
75,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Милославська, 43
117.8 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
80,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
80,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Гонгадзе Георгія, 5
126.0 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
126.4 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
125,51
Економія при броні: -4,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,91
Економія при броні: -2,49 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 150 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
75,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Левофлоксацин розчин для інфузій 0.5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
82,89
Економія при броні: -9,89 грн