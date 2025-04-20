Левофлоксацин (Levofloxacin)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
109,39
Економія при броні: -3,92 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,01
Економія при броні: -41,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
101,64
Економія при броні: -5,22 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
211,89
Економія при броні: -30,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,00
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
219,00
Економія при броні: -37,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,94
Економія при броні: -8,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
224,86
Економія при броні: -45,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,15
Економія при броні: -42,56 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,61
Економія при броні: -35,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
224,77
Економія при броні: -40,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
235,37
Економія при броні: -51,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,55
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
217,17
Економія при броні: -34,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
214,56
Економія при броні: -29,88 грн