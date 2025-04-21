Левофлоксацин (Levofloxacin)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
224,14
Економія при броні: -22,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
115,52
Економія при броні: -6,07 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
214,24
Економія при броні: -22,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
100,90
Економія при броні: -4,38 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
216,26
Економія при броні: -24,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
220,43
Економія при броні: -28,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,46
Економія при броні: -35,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,18
Економія при броні: -33,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
230,79
Економія при броні: -50,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,83
Економія при броні: -38,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,27
Економія при броні: -46,90 грн