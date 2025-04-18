Левофлоксацин (Levofloxacin)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
102,28
Економія при броні: -6,86 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
218,21
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
222,31
Економія при броні: -20,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
229,22
Економія при броні: -44,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
100,20
Економія при броні: -3,78 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
230,02
Економія при броні: -45,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
213,20
Економія при броні: -31,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
228,09
Економія при броні: -12,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,65
Економія при броні: -33,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,64
Економія при броні: -29,39 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
101,55
Економія при броні: -5,13 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
225,22
Економія при броні: -42,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
228,95
Економія при броні: -63,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
118,09
Економія при броні: -6,65 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн