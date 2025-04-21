Левофлоксацин (Levofloxacin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
110,09
Економія при броні: -5,71 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
223,54
Економія при броні: -26,82 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
109,26
Економія при броні: -4,78 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
235,43
Економія при броні: -33,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
227,51
Економія при броні: -47,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,06
Економія при броні: -20,32 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
236,38
Економія при броні: -30,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,51
Економія при броні: -41,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -39,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,54
Економія при броні: -41,40 грн