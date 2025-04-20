Левофлоксацин (Levofloxacin)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,99
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
232,47
Економія при броні: -43,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
113,53
Економія при броні: -6,07 грн
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,01
Економія при броні: -46,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
219,00
Економія при броні: -37,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №10
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -40,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,30
Економія при броні: -39,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -40,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
226,55
Економія при броні: -37,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
221,80
Економія при броні: -40,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
213,71
Економія при броні: -34,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
215,00 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Левофлоксацин таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №10
Технолог
219,00
Економія при броні: -37,60 грн